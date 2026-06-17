Полицейские выявили фиктивную регистрацию мигрантов в Киреевском и Ясногорском районах. Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области продолжаются рейды по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Участковые уполномоченные и специалисты миграционной службы регулярно выявляют нарушения режима пребывания иностранных граждан. Особое внимание стражи порядка уделяют случаям фиктивной постановки мигрантов на учет по месту жительства, когда регистрирующие лица не собираются предоставлять им реальное жилье для проживания.

В ходе очередных проверок в Киреевске был раскрыт подобный факт. Местный житель в возрасте 53 лет зарегистрировал в своей квартире, расположенной в многоквартирном доме на улице Горняков, сразу 8 иностранных граждан. При этом мужчина не предоставил им никаких реальных мест для фактического проживания.

Аналогичное нарушение выявили и в Ясногорском районе. Сотрудники полиции установили, что 44-летний мужчина из поселка Ревякино оформил фиктивную регистрацию в своем частном доме, находящемся в деревне Малое Макаево. На бумаге он прописал 7 иностранцев, однако по указанному адресу они никогда не проживали.

По обоим выявленным фактам нарушения миграционного законодательства стражи порядка проводят процессуальные проверки. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении хозяев жилья.