В ДТП с большегрузом в Кимовском районе пострадала женщина-водитель автомобиля Renault.

Фото: материалы пресс-служб.
В Кимовском районе на 8-ом километре автодороги «Кимовск-Таболо» днем 16 июня произошло ДТП. Там примерно в 13:45 столкнулись грузовик и легковушка.
По предварительной информации, 41-летний мужчина, управляя большегрузом 3009Z7, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Renault Logan, за рулем которого находилась 66-летняя женщина.
В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля Renault. Ее доставили в медицинское учреждения с различными травмами.