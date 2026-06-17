Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 июня 2026 7:58

В ДТП с большегрузом в Кимовском районе пострадала женщина-водитель автомобиля Renault

Пенсионерку доставили в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП с большегрузом в Кимовском районе пострадала женщина-водитель автомобиля Renault.

В ДТП с большегрузом в Кимовском районе пострадала женщина-водитель автомобиля Renault.

Фото: материалы пресс-служб.

В Кимовском районе на 8-ом километре автодороги «Кимовск-Таболо» днем 16 июня произошло ДТП. Там примерно в 13:45 столкнулись грузовик и легковушка.

По предварительной информации, 41-летний мужчина, управляя большегрузом 3009Z7, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Renault Logan, за рулем которого находилась 66-летняя женщина.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля Renault. Ее доставили в медицинское учреждения с различными травмами.