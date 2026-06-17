В ДТП с большегрузом в Кимовском районе пострадала женщина-водитель автомобиля Renault. Фото: материалы пресс-служб.

В Кимовском районе на 8-ом километре автодороги «Кимовск-Таболо» днем 16 июня произошло ДТП. Там примерно в 13:45 столкнулись грузовик и легковушка.

По предварительной информации, 41-летний мужчина, управляя большегрузом 3009Z7, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Renault Logan, за рулем которого находилась 66-летняя женщина.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля Renault. Ее доставили в медицинское учреждения с различными травмами.