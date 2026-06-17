Пьяный водитель из Чернского района получил 5,5 лет колонии за гибель пассажира. Фото: Алексей ФОКИН.

Плавский районный суд Тульской области огласил вердикт по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Чернского района. Фигуранта признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти человека. Квалифицирующим признаком стало то, что в момент управления автомобилем обвиняемый был пьян.

Смертельная авария произошла 30 ноября 2025 года. Нетрезвый мужчина находился за рулем Volkswagen Golf и двигался по территории Чернского района. Подъехав к перекрестку, он полностью проигнорировал требование знака «Уступи дорогу». Не убедившись в безопасности своего маневра, водитель выехал на федеральную автодорогу М-2 «Крым», где в него врезался грузовик, имевший законное преимущество в движении. Из-за сильного удара 36-летний пассажир легковой иномарки скончался.

Поддержав позицию государственного обвинения, суд вынес суровый приговор. Виновника аварии отправили за решетку на 5 лет и 6 месяцев. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении. Кроме того, судья на 2,5 года лишил мужчину права заниматься деятельностью, которая связана с управлением любыми транспортными средствами.