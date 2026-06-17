Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 июня 2026 7:39

Пьяный водитель из Чернского района получил 5,5 лет колонии за гибель пассажира

Мужчина проигнорировал знак «Уступи дорогу» и выскочил на трассу М-2 «Крым» прямо под колеса грузовика
Михаил КОРЕНЮГИН
Пьяный водитель из Чернского района получил 5,5 лет колонии за гибель пассажира.

Пьяный водитель из Чернского района получил 5,5 лет колонии за гибель пассажира.

Фото: Алексей ФОКИН.

Плавский районный суд Тульской области огласил вердикт по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Чернского района. Фигуранта признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти человека. Квалифицирующим признаком стало то, что в момент управления автомобилем обвиняемый был пьян.

Смертельная авария произошла 30 ноября 2025 года. Нетрезвый мужчина находился за рулем Volkswagen Golf и двигался по территории Чернского района. Подъехав к перекрестку, он полностью проигнорировал требование знака «Уступи дорогу». Не убедившись в безопасности своего маневра, водитель выехал на федеральную автодорогу М-2 «Крым», где в него врезался грузовик, имевший законное преимущество в движении. Из-за сильного удара 36-летний пассажир легковой иномарки скончался.

Поддержав позицию государственного обвинения, суд вынес суровый приговор. Виновника аварии отправили за решетку на 5 лет и 6 месяцев. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении. Кроме того, судья на 2,5 года лишил мужчину права заниматься деятельностью, которая связана с управлением любыми транспортными средствами.