В Тульской области предложили ввести новый дизайн для автобусов. Фото: Алексей ФОКИН.

Министерство транспорта Тульской области подготовило проект единого стандарта внешнего вида для общественного транспорта, однако окончательное утверждение еще предстоит. Нововведение коснется автобусов, работающих на муниципальных и межмуниципальных направлениях, за исключением маршрутных сетей самой Тулы и Новомосковска.

Основным фоном для кузовов выбран белый цвет. Боковые части машин украсит специальная цветографическая схема с использованием черных и красных оттенков. Узнаваемость бренда обеспечат тематические пиктограммы. На бортах нанесут стилизованные изображения тульского самовара, Тульского кремля и жилого дома, а также добавят слово «забота».

К материалам для оклейки предъявляются строгие технические требования. Покрытие должно сохранять свои свойства при экстремальных перепадах температур от -40 до +60 градусов. Пленка обязана выдерживать контакт с агрессивными дорожными реагентами и регулярные мойки в автоматизированных комплексах.

При нанесении дизайна существует ряд жестких запретов. Перевозчикам нельзя использовать световозвращающие элементы. Кроме того, любые графические детали не должны перекрывать номерные знаки, светотехнику и электронные табло с информацией о маршрутах следования.