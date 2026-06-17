Тульские велосипедисты завоевали четыре золота и три серебра на первенстве России. Фото: Алексей ФОКИН.

В Санкт-Петербурге продолжаются соревнования первенства Российской Федерации по трековому велоспорту. Очередной соревновательный день принес представителям Тульской области сразу несколько наград высшего достоинства в различных дисциплинах.

В гите на 1000 метров с места среди спортсменов 19-22 лет тульские атлеты показали выдающиеся результаты. Игорь Гирилович преодолел дистанцию за 1:01,272 и занял первое место. Его коллега по команде Екатерина Евланова также стала первой в своей категории, показав время 1:05,414.

Успешно выступили представители региона и в кейрине. В возрастной группе 17-18 лет Виктория Лучина завоевала золотую медаль, а Алина Винокурова и Артем Зыбин поднялись на вторую ступень пьедестала, взяв серебро.

В омниуме среди юношей 17-18 лет бронзовую награду с результатом 116 очков получил Тимур Степанов.