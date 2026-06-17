В Тульской области за прошедшие сутки ликвидировали три пожара. Фото: материалы пресс-служб.

За минувшие сутки, 16 июня, в Тульской области не произошло чрезвычайных ситуаций и инцидентов на водных объектах. При этом сотрудники экстренных служб трижды выезжали на тушение техногенных пожаров и трижды привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Аварии случились в Ефремовском муниципальном округе, а также в Кимовском и Щекинском районах.

Одно из возгораний произошло в Ясногорском районе. В деревне Куркузовка на улице Степная загорелся частный жилой дом. Огонь удалось ликвидировать на площади 16 квадратных метров. К месту происшествия прибыли 9 сотрудников и 3 единицы техники МЧС России. В результате инцидента никто не пострадал.

Еще один пожар зафиксировали в городе Богородицк. На улице Урицкого воспламенился мусорный контейнер. Огнеборцы быстро справились с пламенем на площади 2 квадратных метра. К тушению привлекли 4 пожарных и 1 единицу специальной техники. Пострадавших в данном происшествии также не оказалось.

Наиболее серьезная обстановка сложилась в Туле на улице Волкова. Там произошло возгорание в квартире, расположенной на 1 этаже многоквартирного жилого дома. Пожар удалось потушить на площади 5 квадратных метров. На место происшествия экстренно прибыли 21 человек и 6 единиц техники МЧС. Благодаря оперативным действиям спасатели смогли спасти 8 человек, среди которых оказалось 3 ребенка. Кроме того, из опасной зоны эвакуировали 10 человек.