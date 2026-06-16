17 июня в Туле без электричества останутся десятки домов. Фото: Алексей ФОКИН.

Так, электричество отключат по следующим адресам:

с 8:30 до 16:30 - КНС совхоза "Ново-Медвенский";

с 9:00 до 16:00 - ул. М. Тореза, 2, 4; пр-т Ленина, 57, 59, 61; ул. Л. Толстого, 81, 114-б, 114-г;

с 9:00 до 17:00 - ул. Кольцевая, 14-56 (чётн.), 1, 2, 6-а, 7, 7-а, 9, 17, 19, 24-а, 30-а, 32-а, 46-а; пос. Косая Гора: ул. М. Горького, 42, 44; ул. Скуратовская, 91, 91-а, 97, 99, 101, 103; п. Рудаково: ул. Победы, 3-35; ул. Люлина, 2-18 (чётн.), 9; ул. Советская, 11, 6/2; ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-36 (чётн.); ул. Школьная, 1-45 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Л. Толстого, 1-29; ул. Октябрьская, 1-18; ул. Кирова, 1-16; ул. Трудовая, 1-9, ул. Самарская, 23; ул. Дачная, 18; СНТ "Восход", СТ "Урожай";

с 9:00 до 18:00 - п. Лихвинка: Иншинский проезд, 14;

с 9:30 до 14:00 - ул. Бондаренко, 29, 31, 8 (А/коопер. № 7), 8-а; ул. Майская, 6, 8, 9.