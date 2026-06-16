В Туле до 21 июня продлили изменение движения трамваев из-за ремонта путей. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Трамвайное движение по улице Советской будет ограничено вплоть до 21 июня. Причина кроется в необходимости проведения ремонтных работ на улице Коминтерна, а также в плановом содержании рельсовых путей на отрезке улицы Советской между улицей Оборонной и улицей Ф. Энгельса.

Вместо привычного пути составы 1-го маршрута проследуют через улицу Щегловская Засека, улицу Кирова, улицу Кутузова, улицу Марата и улицу Епифанскую. Далее вагоны поедут к Демидовской плотине, свернут на улицу Октябрьскую, затем снова выйдут на улицу Советскую и дойдут до улицы Ф. Энгельса, после чего проследуют через улицу Оружейную и улицу Болдина к Автовокзалу.

9-й и 10-й трамваи изменят путь от улицы Металлургов. Они проследуют через улицу Плеханова, улицу Марата, улицу Епифанскую и Демидовскую плотину. Далее их маршрут пройдет по улице Советской до улицы Ф. Энгельса, затем через улицу Оружейную, улицу Болдина, улицу Станиславского, улицу Н. Руднева, улицу Агеева, улицу Тимирязева и улицу Михеева до Красного Перекопа.

12-й маршрут стартует от проспекта Ленина и пойдет через улицу Станиславского, улицу Н. Руднева, улицу Агеева, улицу Тимирязева, улицу Михеева, улицу Кауля и улицу Оборонную. Выехав на улицу Советскую, вагоны доедут до Демидовской плотины, затем проследуют по улице Октябрьской и улице М. Горького.

13-й и 14-й направления будут курсировать от улицы Металлургов до улицы М. Горького. Их путь пройдет через Чулковский мост и Красный Перекоп, далее по улице Станиславского, улице Болдина и улице Ф. Энгельса.

Что касается 3-го маршрута, то его движение полностью отменено на период ремонта улицы Коминтерна. При этом графики и схемы движения составов под номерами 6, 7, 11 и 15 останутся без изменений.