Ремонт Красноармейского проспекта в Туле завершен на 30%. Фото: Алексей ФОКИН.

В текущем году в Туле обновляют четыре дорожных участка общей протяженностью пять километров. В список вошли Красноармейский проспект, а также улицы Новомосковская, Галкина и Ф. Смирнова. Ход выполнения масштабных работ находится на строгом контроле у городских властей.

На данный момент ремонт Красноармейского проспекта завершен примерно на 30%. Строители уже укладывают верхний слой асфальтобетонной смеси, монтируют бортовой камень и приводят в порядок пешеходные зоны. Кроме того, на магистрали появляются дополнительные места для парковки.

Особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры. На участке от улицы Советской до улицы Ф. Смирнова появится полноценная выделенная велодорожка, которая придет на смену прежней зоне, совмещенной с пешеходами. Также проект предусматривает организацию диагональных пешеходных переходов на перекрестках улиц Фрунзе и Лейтейзена, а также расширение парковочных карманов.

В процессе укладки нового дорожного покрытия уровень проезжей части неизбежно повышается. Чтобы дождевая вода не стекала на пешеходные зоны, рабочие синхронно поднимают и уровень тротуаров. Пришедшую в негодность и просевшую старую плитку полностью демонтируют и утилизируют, заменяя ее на новое покрытие. Новая плитка будет выдержана в едином архитектурном стиле и цветовой гамме, что обеспечит удобство и эстетичный вид при дальнейшей эксплуатации.

Согласно условиям муниципального контракта, все строительные и монтажные работы на Красноармейском проспекте должны быть полностью завершены к началу октября.