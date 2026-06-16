Болоховский кирпичный завод оштрафован за нарушения экологических требований в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку ООО «Болоховский кирпичный завод» и установила, что предприятие, являющееся объектом негативного воздействия I категории, не заключило договор на получение специализированного прогноза неблагоприятных метеорологических условий. Это необходимо для своевременного проведения мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

После внесения представления руководителю нарушения устранены. Кроме того, по постановлению прокурора ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации сооружений) и оштрафовано на 2 тысячи рублей.