В Тульской области задержали подделывавших документы для оформления наследства 16 участников ОПГ Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники МВД России и Белоруссии задержали 16 участников преступной группы, которая подделывала печати и документы для незаконного оформления наследства умерших или пропавших граждан. Организатором группы стал 59-летний уроженец Белоруссии, ранее неоднократно судимый. Он собирал сообщников с 2021 по 2024 год.

Фальшивые документы изготавливали в Белоруссии и переправляли в Россию. С их помощью подставные лица оформили права на четыре московские квартиры общей стоимостью около 83,9 млн рублей, но продать их не успели. Четверо членов группы задержаны в Белоруссии, остальные - в России.

В декабре 2025 года полиция ликвидировала нелегальную типографию, изъяв более 50 тысяч поддельных документов в Тульской области и ещё 10 регионах, включая Московский, Пензенскую, Свердловскую, Рязанскую области, Татарстан и Крым. Преступники продавали фальшивые паспорта, дипломы и медицинские справки, размещая объявления на более чем 200 интернет-ресурсах.