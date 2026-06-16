В ДТП в Алексине пострадали водитель и пассажир мотоцикла. Фото: материалы пресс-служб.

15 июня в городском округе Алексин зафиксирована авария с участием несовершеннолетних. Инцидент произошел в 15:35 на 4-м километре автомобильной дороги «Алексин — Малое Савватеево».

По предварительной информации, 18-летний молодой человек, не имея права на управление транспортными средствами, управляя мотоциклом «ИЖ 7 108», не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva, под управлением 32-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель и пассажир двухколесного транспорта – 17-летний мальчик. Их доставили в медицинское учреждение с различными травмами.