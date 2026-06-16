Суд в Богородицке обязал назначить выплаты ветерану труда по иску прокуратуры. Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники Богородицкой межрайонной прокуратуры провели надзорные мероприятия после того, как к ним за помощью обратилась местная жительница. В ходе изучения ситуации выяснилось, что социальные права 43-летней женщины были нарушены.

Несмотря на то, что еще в августе 2025 года тулячка официально получила статус ветерана труда, уполномоченные инстанции так и не оформили ей ежемесячную денежную выплату.

Для восстановления справедливости прокурор был вынужден обратиться в судебные органы. В исковом заявлении представитель надзорного ведомства потребовал назначить заявительнице меру поддержки, которая гарантирована ей Законом Тульской области.

Суд полностью согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил требования в полном объеме. Теперь исполнение принятого решения находится на строгом контроле надзорного ведомства, чтобы женщина гарантированно начала получать все причитающиеся ей средства.