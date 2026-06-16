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НовостиОбщество16 июня 2026 11:43

В Туле суд приостановил на 60 суток работу общепита на проспекте Ленина за нарушения санитарных норм

Постановление подлежит немедленному исполнению
Игорь КОПЫТОВ
В Туле суд приостановил на 60 суток работу общепита на проспекте Ленина за нарушения санитарных норм

В Туле суд приостановил на 60 суток работу общепита на проспекте Ленина за нарушения санитарных норм

Фото: Алексей ФОКИН.

Суд приостановил деятельность организации общественного питания ИП Козловой Н.Л. в Туле на пр. Ленина, 28, на 60 суток. Нарушения выявлены в ходе проверки Роспотребнадзора. Установлено, что на предприятии не соблюдается поточность технологических процессов, отсутствуют условия для обработки инвентаря, не проводится производственный контроль и ежедневные осмотры сотрудников, нет документов на сырье и часть необходимого оборудования.

Постановление подлежит немедленному исполнению, но еще не вступило в силу.