17 июня в Туле организуют бесплатную раздачу воды. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

17 июня в Туле пройдут масштабные профилактические мероприятия на Окско-Непрейковском водозаборе. Специалисты коммунального предприятия будут готовить объект к работе в зимний сезон 2026-2027 годов. В период с 8:00 до 24:00 в южной части оружейной столицы ожидается значительное снижение давления в системе холодного водоснабжения. Возможны также локальные перебои с подачей ресурса. Под ограничение попадут территории южнее улицы Пушкинской, а также кварталы, ограниченные проспектом Ленина, районом Зеленстроя, Калужским шоссе, улицами Рязанская и Новомосковское шоссе, деревней Гостеевка. Кроме того, проблемы с напором воды могут испытывать жители поселков Косая Гора, Скуратовские, Новый, Рассвет, Иншинский и сел Зайцево, Харино, Хопилово и Дементеево.

Коммунальные службы предупреждают, что сразу после завершения всех профилактических работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды. Жителям рекомендуется быть готовыми к повышению мутности и увеличению содержания железа в трубах. В связи с этим горожан просят заранее сделать необходимые запасы воды для бытовых нужд.

Чтобы обеспечить потребности населения, в Советском, Привокзальном и Центральном округах будет организована бесплатная выдача воды. С 9:00 до 20:00 туляки смогут набрать воду из специальных автомобилей и киосков «Ключ здоровья».

В Советском округе автоцистерны будут дежурить в Толстовском сквере, а питьевую воду из киосков можно будет получить на улицах Свободы, 9 Мая, Мира и проспекте Ленина.

В Привокзальном районе разлив из автомобилей пройдет на улице Ползунова с 9:00 до 13:00 и на проспекте Ленина с 14:00 до 20:00. Дополнительные точки выдачи из киосков охватят улицы Седова, Макаренко, Сурикова, Генерала Маргелова, а также поселки Рассвет, Косая Гора, Новый и Иншинский.

В Центральном округе автомобиль с водой будет стоять на проспекте Ленина, а сеть киосков «Ключ здоровья» обеспечит жителей водой в поселках Скуратово и Менделеевский, микрорайоне Басово-Прудный, а также на улицах Циолковского, Льва Толстого, Михеева, Николая Руднева, Рязанской, Бандикова и проспекте Ленина.