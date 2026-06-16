В Туле с 21 на 22 июня перекроют проспект Ленина и площадь Победы. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле вводятся временные ограничения дорожного движения в центральной части города. Данные меры связаны с проведением траурных мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби.

Запрет на остановку и стоянку любых транспортных средств начнет действовать на проспекте Ленина на участке от улицы Агеева до улицы 9 Мая с 21:00 21 июня до 05:00 22 июня. На самой площади Победы и прилегающей к ней территории парковку закроют раньше, с 17:00 21 июня, а запрет будет снят только в 14:00 22 июня.

Полное ограничение движения транспорта по проспекту Ленина между улицами Агеева и 9 Мая продлится с 02:30 до 03:30 22 июня. На площади Победы и прилегающих территориях движение перекроют с 19:00 21 июня до 14:00 следующего дня. Кроме того, в ночь с 21 на 22 июня с 02:30 до 03:30 будет временно закрыт выезд на проспект Ленина со стороны улиц Агеева, Циолковского, Мира и Болдина.