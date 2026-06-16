В ДТП на проспекте Ленина в Туле пострадал мотоциклист. Фото: материалы пресс-служб.

В Туле на проспекте Ленина утром 15 июня произошло ДТП. Там примерно в 8:00 столкнулись легковушка и мотоцикл. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

- 71-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 2123», при перестроении совершил столкновение с мотоциклом «КТМ 390», за рулем которого находился 43-летний мужчина, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта. Его доставили в больницу с различными травмами.