Житель Узловой предстанет перед судом за разбой и избиение полицейской. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Узловского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Ему предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за разбой и применение насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, преступление было совершено утром 22 апреля 2026 года в одном из сетевых супермаркетов на улице Гагарина. Злоумышленник похитил продовольственные товары стоимостью более 9000 рублей. В момент хищения его заметила сотрудница полиции. При попытке пресечь противоправные действия мужчина отказался возвращать украденное и применил физическую силу. Он ударил стражницу порядка по руке и резко дернул ее, причинив физическую боль и телесные повреждения. После этого преступник сбежал с места происшествия вместе с похищенными продуктами.

Следственные действия полностью завершены. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Узловский районный суд для рассмотрения по существу и вынесения приговора.