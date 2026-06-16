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НовостиПроисшествия16 июня 2026 9:12

Житель Узловой предстанет перед судом за разбой и избиение полицейской

Мужчина напал на сотрудницу полиции при задержании и скрылся с похищенными продуктами
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Узловой предстанет перед судом за разбой и избиение полицейской.

Житель Узловой предстанет перед судом за разбой и избиение полицейской.

Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Узловского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Ему предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за разбой и применение насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, преступление было совершено утром 22 апреля 2026 года в одном из сетевых супермаркетов на улице Гагарина. Злоумышленник похитил продовольственные товары стоимостью более 9000 рублей. В момент хищения его заметила сотрудница полиции. При попытке пресечь противоправные действия мужчина отказался возвращать украденное и применил физическую силу. Он ударил стражницу порядка по руке и резко дернул ее, причинив физическую боль и телесные повреждения. После этого преступник сбежал с места происшествия вместе с похищенными продуктами.

Следственные действия полностью завершены. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Узловский районный суд для рассмотрения по существу и вынесения приговора.