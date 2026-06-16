Туляки завоевали золото и серебро на первенстве России по велоспорту. Фото: Алексей ФОКИН.

В Санкт-Петербурге на базе велотрека «Локосфинкс» продолжается первенство страны по велоспорту. Четвертый соревновательный день подарил болельщикам захватывающие заезды, в ходе которых атлеты оспаривали медали в кейрине. Кроме того, на трек вышли участницы индивидуальной гонки преследования в категории 17-18 лет, а также прошли квалификационные старты в омниуме.

Представители Тульской области продемонстрировали выдающиеся результаты и поднялись на пьедестал почета. В категории юниорок 19-22 лет чемпионкой в кейрине стала Екатерина Евланова. Среди мужчин в той же возрастной группе блестящий результат показал Игорь Гирилович, завоевавший серебряную медаль в этой же дисциплине.

Организаторы уже сформировали программу пятого соревновательного дня. На велотреке вновь пройдут заезды в кейрине и омниуме, а также спортсмены поборются за награды в гите на 1000 метров с места.