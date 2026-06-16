Криминальную пару осудили на срок и принудительные работы в Узловой Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Узловский суд приговорил мужчину к году колонии особого режима, женщину - к 6 месяцам принудительных работ за грабеж. Ночью 30 июня прошлого года криминальный дуэт, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на ул. Октябрьская в Узловой, похитили имущество отсутствовавшей хозяйки на сумму 8800 рублей. Их заметили соседи, потребовали вернуть вещи, но подсудимые скрылись.

Суд признал обоих виновными по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж группой лиц). Мужчине назначено 1 год лишения свободы в колонии особого режима, он взят под стражу в зале суда. Женщине - 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты, ей оставлена подписка о невыезде. Приговор не вступил в силу.