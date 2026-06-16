Благодаря интеллектуальной транспортной системе в Туле средняя скорость автомобилей выросла на 50% Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Внедрение ИТС в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» увеличило среднюю скорость движения в Туле с 16 до 24 км/ч, время в пути сократилось на треть - с 63 до 41 минуты. Жители Тулы экономят на дороге около 22 минут. Такие данные проводит Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Система объединяет 370 детекторов транспорта, 145 «умных» светофоров и более 700 камер видеонаблюдения. Приоритетно оборудованы магистрали Тулы, трасса «Тула - Новомосковск», а также Новомосковск, Щекино, Алексин и Венев. В планах - организация приоритетного проезда общественного транспорта и внедрение сервисов на основе искусственного интеллекта.