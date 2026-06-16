Тульскому фермеру аннулировали декларации на 500 тонн зерна. Фото: Алексей ФОКИН.

Специалисты Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провели дистанционный мониторинг соблюдения обязательных требований в сфере оборота зерна. В ходе проверки документации индивидуального предпринимателя, возглавляющего крестьянское фермерское хозяйство в Воловском районе, контролеры обнаружили существенные нарушения. Бизнесмен ранее зарегистрировал декларации соответствия на партии ячменя и пшеницы пищевого назначения общим объемом 500 тонн.

Анализ документов показал, что декларации были выданы на основе протоколов испытаний, содержащих критические недочеты. В этих протоколах полностью отсутствовала информация о месте отбора проб зерна. Кроме того, в документах были указаны стандарты, которые не входят в действующий перечень правил и методов исследований. Сами декларации также не содержали необходимых реквизитов товаросопроводительной документации для идентификации партии.

По результатам контрольного мероприятия в июне 2026 года Россельхознадзор принял решение о признании деклараций тульского предпринимателя недействительными. В отношении главы фермерского хозяйства применены меры профилактического воздействия. Ему вручены официальные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации.