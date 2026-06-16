В суде слушают дело обвиняемой в полумиллионных взятках заведующей патологоанатомическим отделением в Щекино Тульской области

В суде слушают дело заведующей патологоанатомическим отделением, обвиняемой в полумиллионных взятках в Щекино Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Щекинский межрайонный суд перенес судебное заседание по уголовному делу в отношении заведующей патологоанатомическим отделением местного медучреждения. Женщина обвиняется в получении взяток на общую сумму 519 тысяч рублей и превышении должностных полномочий.

С декабря 2023 по сентябрь 2025 года она передавала работникам похоронных бюро медицинские свидетельства о смерти и оказывала услуги по подготовке тел умерших к захоронению. Всего вменяется 5 эпизодов по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), 6 эпизодов по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий) и один эпизод по ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка в крупном размере).

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.