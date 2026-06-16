Тульские бадминтонисты завоевали 11 медалей на всероссийских соревнованиях в Краснодарском крае Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае завершились Всероссийские соревнования по бадминтону, в которых участвовали около 225 спортсменов из 12 регионов. Тульские спортсмены завоевали несколько наград в разных возрастных группах.

В группе до 11 лет Евсей Семенов взял серебро в парном разряде и две бронзы - в одиночном и смешанном парном, Захар Соболев стал вторым в парном разряде. В группе до 13 лет Степан Плавич дважды поднимался на третью ступень пьедестала - в одиночном и парном разрядах. В группе до 17 лет Данил Никитин и Валерия Морозова стали абсолютными победителями, выиграв золото во всех трех дисциплинах: одиночном, парном и смешанном парном разрядах.