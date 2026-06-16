В Тульской области за сутки потушили семь пожаров и эвакуировали 9 человек Фото: материалы пресс-служб.

15 июня в регионе зафиксировали семь техногенных пожаров. В Суворове при возгорании в квартире на третьем этаже эвакуировали 9 человек, включая одного ребенка. Пострадавших нет. В Туле горели две квартиры (на улице Генерала Маргелова — 12 кв. м, потушили до прибытия спасателей) и два отделения банков (на улице Фрунзе — 15 кв. м, на Красноармейском проспекте — 7 кв. м). Также зафиксированы пожары в частных домах в селе Жуково Белевского района и в деревне Хатманово Алексинского района, а также в заброшенном доме в микрорайоне Центральный Донского (40 кв. м). Пострадавших нигде нет.

Спасатели также привлекались к ликвидации последствий двух ДТП в Алексине и Туле.