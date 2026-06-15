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НовостиЧто происходит15 июня 2026 20:35

В Туле задержан поджигатель отделений банков

Полицейские задержали 20-летнего туляка за поджоги банков
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба полиции Тульской области

Фото: пресс-служба полиции Тульской области

В Туле загорелись сразу два отделения банков по Красноармейском проспекте и улице Фрунзе. Огонь оперативно потушили, никто не пострадал.

Поджигатель скрылся с места происшествия. Но вскоре был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 20-летний местный житель.

"Со слов задержанного, данный поступок он совершил под воздействием третьих лиц", - рассказали в пресс-службе полиции Тульской области.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дела. Туляк доставлен в отделение полиции, ему грозит уголовное преследование.