В Туле задержан поджигатель отделений банков

Фото: пресс-служба полиции Тульской области

В Туле загорелись сразу два отделения банков по Красноармейском проспекте и улице Фрунзе. Огонь оперативно потушили, никто не пострадал.

Поджигатель скрылся с места происшествия. Но вскоре был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 20-летний местный житель.

"Со слов задержанного, данный поступок он совершил под воздействием третьих лиц", - рассказали в пресс-службе полиции Тульской области.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дела. Туляк доставлен в отделение полиции, ему грозит уголовное преследование.