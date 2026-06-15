В Веневском районе пьяный водитель автомобиля Ford устроил ДТП с пострадавшими. Фото: Алексей ФОКИН.

14 июня днем на территории Веневского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Авария зафиксирована в 12:10 на 10-м километре автомобильной трассы «Венев — Серебряные Пруды».

По предварительным данным, 44-летний мужчина, находившийся за рулем Ford Focus, был сильно пьян. Алкотестер зафиксировал в его выдыхаемом воздухе 1,457 мг/л алкоголя. Двигаясь по трассе, он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Lada Priora. Управлял отечественным автомобилем 21-летний молодой человек, который не имел законного права водить транспортное средство. В салоне также находилась его пассажирка — 21-летняя девушка.

В результате аварии оба молодых туляка получили различные травмы. Пострадавших незамедлительно доставили в медицинское учреждение.