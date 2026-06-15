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НовостиОбщество15 июня 2026 14:37

С 16 июня в Туле ограничат движение на участке улицы Коминтерна

Ограничения затронут отрезок от улицы Халтурина до улицы Лейтейзена и продлятся до конца работ
Михаил КОРЕНЮГИН
С 16 июня в Туле ограничат движение на участке улицы Коминтерна.

С 16 июня в Туле ограничат движение на участке улицы Коминтерна.

Фото: Алексей ФОКИН.

Управление по транспортному и дорожному хозяйству администрации Тулы сообщило о введении временных ограничений для автомобилистов. 16 июня на одном из участков улицы Коминтерна стартует очередной этап капитального ремонта автомобильной дороги.

В зону проведения ремонтных работ попадет отрезок магистрали от улицы Халтурина до улицы Лейтейзена. На этом отрезке будет полностью запрещено движение, остановка и стоянка всех категорий транспортных средств. Действовать такие меры безопасности будут вплоть до полного завершения всех ремонтных мероприятий.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.