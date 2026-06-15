Четыре новые специальности откроются в колледжах Тульской области в 2026 году. Фото: Алексей ФОКИН.

В 2026 году система среднего профессионального образования Тульской области расширит перечень доступных направлений. В региональных колледжах стартует набор абитуриентов сразу по четырем новым профилям подготовки.

Власти региона уже утвердили план распределения контрольных цифр приема на бесплатное обучение. Приоритетом при формировании государственного заказа стало обеспечение кадрами ключевых секторов экономики. Львиная доля квот, составляющая порядка 42%, выделена для обучения студентов, которые в дальнейшем будут трудиться на промышленных предприятиях, в металлургической отрасли и на объектах оборонно-промышленного комплекса.

Оставшиеся бюджетные места распределили между другими социально значимыми сферами. На подготовку работников агропромышленного сектора направлено 12,7% квот. Медицинские колледжи получат 9,3% мест, а педагогические учреждения — ровно 9%. Кроме того, 6,7% мест зарезервировано для будущих специалистов в области туризма и сервиса, а 5,7% выделено для строительной отрасли.