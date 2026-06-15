Жители Тулы получают необходимую помощь после повреждения домов в результате атаки БПЛА. Фото: Алексей ФОКИН.

Специалисты в ночное время оперативно начали обследование территорий, пострадавших от удара беспилотных летательных аппаратов в Туле. В настоящее время на местах работают комиссии, которые осуществляют поквартирные и подворовые обходы. Их главная задача — зафиксировать все разрушения, рассчитать нанесенный ущерб и понять, какие именно меры поддержки требуются пострадавшим гражданам.

В микрорайоне Мясново экстренные службы продолжают круглосуточно ликвидировать последствия инцидента. Для граждан, чье жилье оказалось повреждено, муниципалитет в экстренном порядке открыл пункт временного размещения. Всем желающим предлагается переехать туда.

Для доставки людей до места организован специальный автобус, а в самом пункте пострадавшим гарантировано горячее питание. Каждому обратившемуся будет оказана всесторонняя помощь для восстановления нормальных условий жизни.

Граждане, столкнувшиеся с последствиями ЧП, могут связаться с властями несколькими способами. Обратиться за консультацией и поддержкой можно через официальные сообщества муниципалитета и городских руководителей в социальных сетях, а также через Платформу обратной связи. Кроме того, прием обращений ведется в главном управлении по Привокзальному территориальному округу.