В ДТП с автомобилем BMW в Суворове пострадал мотоциклист без прав. Фото: материалы пресс-служб.

В городе Суворов Тульской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Авария зафиксирована 14 июня возле дома улице Площадь Победы.

По предварительным данным, 27-летний мужчина, управляя мотоциклом Motoland, не имел законного права на вождение данного транспортного средства. Водитель двухколесного транспорта не уступил дорогу автомобилю BMW, за рулем которого находился 25-летний мужчина, что привело к столкновению.

В результате аварии травмы получил водитель мотоцикла. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение для осмотра и оказания необходимой помощи.