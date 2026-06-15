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НовостиОбщество15 июня 2026 13:51

В ДТП с автомобилем BMW в Суворове пострадал мотоциклист без прав

Мужчина не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП с автомобилем BMW в Суворове пострадал мотоциклист без прав.

В ДТП с автомобилем BMW в Суворове пострадал мотоциклист без прав.

Фото: материалы пресс-служб.

В городе Суворов Тульской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Авария зафиксирована 14 июня возле дома улице Площадь Победы.

По предварительным данным, 27-летний мужчина, управляя мотоциклом Motoland, не имел законного права на вождение данного транспортного средства. Водитель двухколесного транспорта не уступил дорогу автомобилю BMW, за рулем которого находился 25-летний мужчина, что привело к столкновению.

В результате аварии травмы получил водитель мотоцикла. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение для осмотра и оказания необходимой помощи.