20 июня в Тульской области стартует приемная кампания в колледжи и техникумы. Фото: Алексей ФОКИН.

20 июня в Тульской области официально начинается прием документов в учреждения среднего профессионального образования. Именно от этого важного этапа зависит, какими специалистами пополнится местная экономика спустя два или четыре года.

В предстоящем учебном году свои двери для первокурсников откроют 45 образовательных организаций региона.

Будущим студентам предлагается широкий выбор направлений для поступления. Они могут освоить 26 различных профессий и 83 специальности. Кроме того, для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья разработано 14 специальных адаптированных программ профессионального обучения.