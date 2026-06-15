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НовостиОбщество15 июня 2026 13:09

20 июня в Тульской области стартует приемная кампания в колледжи и техникумы

В предстоящем учебном году свои двери для первокурсников откроют 45 образовательных организаций региона
Михаил КОРЕНЮГИН
20 июня в Тульской области стартует приемная кампания в колледжи и техникумы.

20 июня в Тульской области стартует приемная кампания в колледжи и техникумы.

Фото: Алексей ФОКИН.

20 июня в Тульской области официально начинается прием документов в учреждения среднего профессионального образования. Именно от этого важного этапа зависит, какими специалистами пополнится местная экономика спустя два или четыре года.

В предстоящем учебном году свои двери для первокурсников откроют 45 образовательных организаций региона.

Будущим студентам предлагается широкий выбор направлений для поступления. Они могут освоить 26 различных профессий и 83 специальности. Кроме того, для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья разработано 14 специальных адаптированных программ профессионального обучения.