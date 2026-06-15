Семилетняя девочка попала под колеса автомобиля Opel на улице Волкова в Туле. Фото: материалы пресс-служб.

Днем 12 июня в областном центре произошел наезд на пешехода. Инцидент зафиксирован в 13:57 возле дома по улице Волкова.

По предварительным данным, 36-летняя женщина находилась за рулем легкового автомобиля Opel Astra. Двигаясь на машине задним ходом по дворовой территории, она допустила наезд на ребенка. Пострадавшей оказалась семилетняя девочка, которая в этот момент перемещалась по двору.

В результате аварии юная пешеход получила различные телесные повреждения. Травмированного ребенка оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.