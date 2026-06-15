В Киреевском районе несовершеннолетний водитель перевернулся на питбайке. Фото: материалы пресс-служб.

11 июня в 23:00 на 5-м километре автодороги «Шатск-Гамово-Шувайка» в Киреевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего.

По предварительным данным, 16-летний подросток управлял питбайком марки REGUL MOTO. В какой-то момент молодой человек не смог удержать контроль над техникой, что привело к ее опрокидыванию. В момент поездки парень находился без какой-либо специальной экипировки.

В результате случившегося несовершеннолетний водитель получил различные травмы. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение.