Россельхознадзор обязал жительницу Венева зарегистрировать домашнюю птицу. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2026 года в Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям поступила жалоба от гражданина. Заявитель сообщил о нарушениях правил содержания домашней птицы на территории личного подсобного хозяйства в городе Венев.

Специалисты надзорного ведомства провели межведомственный анализ и подтвердили поступившую информацию. Выяснилось, что по указанному адресу владелица участка содержит 10 голов кур. При этом проверка показала, что сельскохозяйственная птица официально не внесена в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.

По результатам проверки Россельхознадзор объявил хозяйке предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Владелице подсобного хозяйства предписано передать необходимые сведения ветеринарным специалистам. Данные меры требуются для официального учета и внесения информации о маркированной птице в государственную систему.