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НовостиОбщество15 июня 2026 13:29

Россельхознадзор обязал жительницу Венева зарегистрировать домашнюю птицу

Ведомство выдало предостережение владелице подсобного хозяйства из-за незарегистрированных в системе кур
Михаил КОРЕНЮГИН
Россельхознадзор обязал жительницу Венева зарегистрировать домашнюю птицу.

Россельхознадзор обязал жительницу Венева зарегистрировать домашнюю птицу.

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2026 года в Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям поступила жалоба от гражданина. Заявитель сообщил о нарушениях правил содержания домашней птицы на территории личного подсобного хозяйства в городе Венев.

Специалисты надзорного ведомства провели межведомственный анализ и подтвердили поступившую информацию. Выяснилось, что по указанному адресу владелица участка содержит 10 голов кур. При этом проверка показала, что сельскохозяйственная птица официально не внесена в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.

По результатам проверки Россельхознадзор объявил хозяйке предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Владелице подсобного хозяйства предписано передать необходимые сведения ветеринарным специалистам. Данные меры требуются для официального учета и внесения информации о маркированной птице в государственную систему.