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НовостиПроисшествия15 июня 2026 12:46

Жители Тульской области отдали мошенникам почти 11 миллионов рублей за выходные

12 пострадавших перевели свои сбережения на подставные счета после общения с аферистами
Михаил КОРЕНЮГИН
Жители Тульской области отдали мошенникам почти 11 миллионов рублей за выходные.

Жители Тульской области отдали мошенникам почти 11 миллионов рублей за выходные.

Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие праздничные и выходные дни полиция Тульской области зафиксировала очередную волну дистанционных хищений.

В правоохранительные органы обратились 12 местных жителей, которые стали жертвами обманщиков. Возрастной диапазон пострадавших оказался весьма широким и охватил граждан от 18 до 77 лет. В результате преступных действий аферистов туляки добровольно перевели на подконтрольные злоумышленникам счета суммарно более 10 890 000 рублей.

Самый крупный финансовый ущерб понес 67-летний мужчина из Центрального округа Тулы. По информации стражей порядка, аферисты вышли на связь с потерпевшим через один из популярных мессенджеров. Используя методы психологического манипулирования и обмана, неизвестные убедили его в необходимости срочного перевода личных сбережений. Поверив лжи преступников, туляк самостоятельно отправил мошенникам 3 788 000 рублей.