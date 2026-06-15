Жители Тульской области отдали мошенникам почти 11 миллионов рублей за выходные. Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие праздничные и выходные дни полиция Тульской области зафиксировала очередную волну дистанционных хищений.

В правоохранительные органы обратились 12 местных жителей, которые стали жертвами обманщиков. Возрастной диапазон пострадавших оказался весьма широким и охватил граждан от 18 до 77 лет. В результате преступных действий аферистов туляки добровольно перевели на подконтрольные злоумышленникам счета суммарно более 10 890 000 рублей.

Самый крупный финансовый ущерб понес 67-летний мужчина из Центрального округа Тулы. По информации стражей порядка, аферисты вышли на связь с потерпевшим через один из популярных мессенджеров. Используя методы психологического манипулирования и обмана, неизвестные убедили его в необходимости срочного перевода личных сбережений. Поверив лжи преступников, туляк самостоятельно отправил мошенникам 3 788 000 рублей.