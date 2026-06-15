Роспотребнадзор назвал самые опасные продукты в тульских магазинах. Фото: Алексей ФОКИН.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области продолжают тщательно следить за качеством и безопасностью продуктов питания на региональном рынке. В рамках государственного надзора ведомство регулярно проверяет товары в организациях торговли, включая крупные сетевые магазины. За первые 5 месяцев текущего года на базе местного Центра гигиены и эпидемиологии были исследованы 372 пробы пищевой продукции. По итогам лабораторных тестов 25 образцов, что составляет почти 7% от общего числа, не прошли проверку по критериям безопасности.

Анализ результатов показал, что чаще всего нарушения микробиологических норм фиксируются в готовых кулинарных изделиях, доля которых среди забракованных товаров достигла 37,5%. Следом идут кондитерские изделия с долей нарушений более 20%. Также в группу риска попали птица и молочная продукция, где удельный вес неудовлетворительных проб составил 12,5% и 12% соответственно. При этом исследования мясных изделий и рыбы показали гораздо лучшие результаты, так как доля не соответствующих требованиям образцов в этих категориях не превысила 10%.

Параллельно с микробиологическими тестами эксперты изучили еще 344 пробы по санитарно-химическим, физико-химическим и паразитологическим показателям, включая выявление фальсификата. В этой группе товаров никаких отклонений от норм не обнаружено. Если в ходе проверок выявляется опасная продукция, надзорное ведомство немедленно уведомляет об этом производителя, продавца и коллег из других регионов. К нарушителям применяются меры административного воздействия, а в профилактических целях магазинам выдаются обязательные предписания по обеспечению безопасности товаров. Работа по контролю качества и отбору новых проб для лабораторных испытаний будет продолжена.