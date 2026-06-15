В Узловском районе задержали иностранца за поджог автомобиля. Фото: Алексей ФОКИН.

В мае в дежурную часть отдела МВД России по Узловскому району обратилась 59-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный поджег ее автомобиль «Хендай Гетц» 2005 года выпуска, который был припаркован у ее дома на улице Циолковского. В результате возгорания автомобиль частично выгорел. На месте происшествия криминалисты обнаружили и изъяли пневматический пистолет.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка вычислили подозреваемого. Им оказался 28-летний иностранный гражданин. Выяснилось, что незадолго до инцидента с мужчиной через один из мессенджеров связался анонимный куратор. Злоумышленник предложил ему легкий заработок, пообещав денежное вознаграждение за поджог любой случайной машины.

По факту произошедшего следственным подразделением ОМВД России по Узловскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья квалифицирует деяние как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений путем поджога. Закон предусматривает за это преступление наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время задержанный помещен в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тульской области. Следователи продолжают расследование уголовного дела и устанавливают все детали совершенного преступления.