Тульские легкоатлеты покорили пьедестал первенства России. Фото: Алексей ФОКИН.

На спортивных аренах Челябинска проходят масштабные соревнования — первенство Российской Федерации по легкой атлетике. За медали высшего достоинства в настоящий момент борются около 700 юных атлетов, представляющих 70 различных субъектов Федерации.

Представители Тульской области продемонстрировали на этих стартах выдающиеся результаты. Спринтер Всеволод Сафронов стал обладателем серебряной награды в забеге на 200 метров в возрастной категории юношей до 18 лет. Он преодолел дистанцию за 21,97 секунды, показав высокую скорость и отличное мастерство.

Настоящий триумф празднует и женская сборная региона. Команда в составе Анны Дубовой, Олеси Герасимовой, Анны Костиной и Валерии Воронкевич заняла первую строчку пьедестала в эстафетной гонке 4 по 100 метров. Спортсменки до 18 лет показали великолепное командное время — 46,74 секунды, опередив всех своих соперниц.