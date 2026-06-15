За хищение более 2,6 млн рублей у шести пенсионеров предстанет перед судом житель Белева Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

55-летний мужчина, выполняя роль курьера в группе телефонных мошенников, забрал у пенсионеров из Тульской, Брянской и Орловской областей более 2,6 млн рублей. Жертвами стали шесть человек в возрасте от 61 до 90 лет.

Злоумышленники представлялись сотрудниками органов власти и под угрозой уголовной ответственности за финансирование терроризма убеждали передать сбережения «сотруднику службы безопасности». Обвиняемый оставлял себе часть средств в качестве вознаграждения. В интересах двух потерпевших из Узловой прокурор подал иск о возмещении ущерба на сумму свыше 1,2 млн рублей.

Дело направлено в Узловский районный суд.