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НовостиПроисшествия15 июня 2026 9:05

За хищение более 2,6 млн рублей у шести пенсионеров предстанет перед судом житель Белева Тульской области

Обвиняемый выступал в роли курьера
Игорь КОПЫТОВ
За хищение более 2,6 млн рублей у шести пенсионеров предстанет перед судом житель Белева Тульской области

За хищение более 2,6 млн рублей у шести пенсионеров предстанет перед судом житель Белева Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

55-летний мужчина, выполняя роль курьера в группе телефонных мошенников, забрал у пенсионеров из Тульской, Брянской и Орловской областей более 2,6 млн рублей. Жертвами стали шесть человек в возрасте от 61 до 90 лет.

Злоумышленники представлялись сотрудниками органов власти и под угрозой уголовной ответственности за финансирование терроризма убеждали передать сбережения «сотруднику службы безопасности». Обвиняемый оставлял себе часть средств в качестве вознаграждения. В интересах двух потерпевших из Узловой прокурор подал иск о возмещении ущерба на сумму свыше 1,2 млн рублей.

Дело направлено в Узловский районный суд.