Директор тульской управляющей компании предстанет перед судом из-за схода наледи на 18-летнюю девушку Фото: Алексей ФОКИН.

10 марта на углу проспекта Ленина и улицы Гоголевской в Туле на проходившую по тротуару 18-летнюю местную жительницу произошел сход наледи с крыши многоэтажного дома. Потерпевшая получила телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью.

Директор управляющей компании обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие установило, что он не принял мер по своевременной расчистке кровли и не оградил опасный участок. Дело направлено в суд.