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НовостиОбщество15 июня 2026 8:43

Директор тульской управляющей компании предстанет перед судом из-за схода наледи на 18-летнюю девушку

Следствие установило, что он не принял мер по своевременной расчистке кровли
Игорь КОПЫТОВ
Директор тульской управляющей компании предстанет перед судом из-за схода наледи на 18-летнюю девушку

Директор тульской управляющей компании предстанет перед судом из-за схода наледи на 18-летнюю девушку

Фото: Алексей ФОКИН.

10 марта на углу проспекта Ленина и улицы Гоголевской в Туле на проходившую по тротуару 18-летнюю местную жительницу произошел сход наледи с крыши многоэтажного дома. Потерпевшая получила телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью.

Директор управляющей компании обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие установило, что он не принял мер по своевременной расчистке кровли и не оградил опасный участок. Дело направлено в суд.