Водитель из Курской области осужден за смертельное ДТП в Плавском районе. Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области утвердили приговор 40-летнему жителю Курской области. Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к гибели человека.

Авария случилась 15 ноября 2025 года на трассе "М-2 Крым". Автомобиль Nissan, за рулем которого находился осужденный, двигался со скоростью, значительно превышающей допустимые ограничения. Потеряв контроль над машиной, водитель вылетел на полосу встречного движения и столкнулся сразу с двумя транспортными средствами: грузовым тягачом и легковым автомобилем Opel.

От полученных ударов 22-летний пассажир Nissan скончался на месте происшествия до приезда врачей. Суд согласился с доводами государственного обвинителя и назначил виновнику наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении. Дополнительно мужчина лишен водительских прав сроком на 2 года и 6 месяцев.