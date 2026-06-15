Сотрудница пункта выдачи заказов оштрафована за кражу товаров на 350 тысяч рублей в Ефремове Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Ефремовский межрайонный суд признал местную жительницу виновной в краже товаров из пункта выдачи заказов, где она работала менеджером. Назначен штраф 160 тысяч рублей.

В период с ноября 2024 года по март 2025 года женщина через свой личный кабинет заказывала товары на обслуживаемый ею пункт выдачи, после чего забирала их без оплаты. Ущерб компании превысил 350 тысяч рублей. Частично возмещен - 222 тысячи рублей. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего, взыскав с осужденной еще 130 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.