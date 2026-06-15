Житель Донского предстанет перед судом за мошенничество с социальным контрактом. Фото: Алексей ФОКИН.

В Донском утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Прокуратура передала в суд материалы дела, где мужчина проходит по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следствие установило, что в период с 20 сентября по 18 декабря 2024 года фигурант, обладающий статусом самозанятого, инициировал заключение социального контракта. Целью документа заявлялось осуществление предпринимательской деятельности в области шиномонтажа. Для одобрения финансовой поддержки мужчина намеренно ввел компетентные органы в заблуждение, предоставив заведомо недостоверные справки о низком достатке и выдав свою семью за малоимущую.

В результате обмана бюджету был нанесен ущерб на сумму 350 000 рублей, которые были перечислены обвиняемому в качестве единовременного пособия. Во время допросов мужчина полностью признал свою вину и добровольно возместил государству все похищенные средства. После завершения всех необходимых процедур уголовное дело было направлено в Донской городской суд для итогового рассмотрения по существу.