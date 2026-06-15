В Туле при пожаре в квартире на Гарнизонном проезде пострадала 74-летняя женщина Фото: материалы пресс-служб.

14 июня в Туле на Гарнизонном проезде произошел пожар в квартире на 5-м этаже. Пострадала 74-летняя женщина, она госпитализирована с ожогами. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Пожар ликвидирован до прибытия подразделений. От МЧС привлекались 14 человек и 5 единиц техники.

Кроме того, за сутки зафиксированы возгорания в банях в деревне Гамовка Киреевского района и в деревне Андреевка Веневского района, а также пожар в двух дачах в СНТ «Рассвет» в поселке Новый городского округа Тула. Пострадавших в этих трех пожарах нет.

Спасатели также привлекались к ликвидации последствий трех ДТП в Веневском, Кимовском и Узловском районах.