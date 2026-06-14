«Мертвые души» лишились права регистрации в квартире в Узловском районе Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

В Узловой суд рассмотрел иск гражданки к трем квартирантам о признании прекратившими право пользования жилым помещением. Ответчики были зарегистрированы в квартире с 2017 года, собственником которой являлся умерший в 2025 году. Узловчанка унаследовала квартиру по завещанию. Ответчики в ней не проживали, за жилье и коммунальные услуги не платили, их вещей в квартире не было.

Заочным решением суда иск удовлетворен: ответчики признаны прекратившими право пользования жилым помещением, что является основанием для снятия их с регистрационного учета. Решение не вступило в законную силу.