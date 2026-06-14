Тульская боксерша Дарья Абрамова выиграла чемпионат ЦФО на призы Лебзяка Фото: Алексей ФОКИН.

В подмосковных Химках завершился чемпионат Центрального федерального округа по боксу среди мужчин и женщин на призы олимпийского чемпиона Александра Лебзяка. В финале в весовой категории до 60 кг представительница Тульской области Дарья Абрамова единогласным решением судей победила Аделину Сизову из Костромской области и завоевала золото.

Еще одна тулячка, Виктория Федорова (категория до 57 кг), в четвертьфинале победила соперницу из Костромской области, но в полуфинале уступила боксерше из Подмосковья и заняла третье место.

Дарья тренируется под руководством Дмитрия Кузнецова и Сергея Ребрика. Команду возглавляет старший тренер сборной Тульской области Андрей Зайцев.