В Туле стартовал VII книжный фестиваль «Тульский библиогид» Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В областной научной библиотеке открылся VII региональный книжный фестиваль «Тульский библиогид». Программа мероприятий рассчитана на все лето: выставки, презентации, творческие встречи, конкурсы и онлайн-активности.

За семь лет фестиваль вырос из локальной выставки в крупный просветительский проект. Ежегодно в его рамках представляется более 400 книг, изданных в Тульской области. С 2021 года регион получает из федерального бюджета свыше 7 млн рублей на комплектование библиотечных фондов. В 2025 году «Тульский библиогид» стал победителем премии Российского общества «Знание» в номинации лучших просветительских проектов региона.

На открытии представили проекты «Основано на реальных событиях» (к 85-летию обороны Тулы и 50-летию присвоения городу звания «Город-герой») и «Мы — Россия» (к Году единства народов России). Выступили тульские литераторы Анастасия Сизова, Елизавета Баранова, Екатерина Картавцева. Пятиклассники Глеб Пушкарев и Юсуф Ибрагимов прочитали стихотворение на узбекском и русском языках - живая иллюстрация единства культур.

Фестиваль продолжается. Научная библиотека ждет всех, кто хочет познакомиться с новыми книгами и встретиться с авторами.

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