В Туле на Казанской набережной прошло первенство СШ «ЦИВС» по баскетболу 3х3 Фото: Алексей ФОКИН.

На Казанской набережной состоялось Открытое первенство спортивной школы «ЦИВС» по баскетболу 3х3. В турнире приняли участие более 40 команд из Тулы, Орла, Серпухова, Калуги, Киреевска, Дубны, Новомосковска, Ясногорска и Плавска.

Среди юношей 2011–2012 годов рождения победила команда «СССР ЦИВС», второе место у «Family Темп-1», третье - у Киреевска. В категории 2013–2014 годов рождения первое место занял «Легион ЦИВС», второе - «Дисциплина ЦИВС», третье - «НМСК ЦИВС». Среди юношей 2015 года рождения победили «Дровосеки ЦИВС», серебро у «Звезда ЦИВС», бронза у «Злые Пряники ЦИВС». В самой младшей категории (2016 г.р.) первое место у «Злые ЦИВС», второе у «Пряники ЦИВС», третье у «Family Темп».