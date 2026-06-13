В Тульской области масштабно отметили День России Фото: Алексей ФОКИН.

12 июня в регионе прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России. В основе событийной программы - тема единства и культурного многообразия страны. Праздник охватил все районы области.

Центральным событием стал фестиваль «Россия – семья семей» на Казанской набережной и площади Ленина. Гости участвовали в мастер-классах национально-культурных объединений, традиционных играх народов России («Богатырская поляна», «Княжеский стан», «Щи да каша»), гастрономических мастер-классах, дефиле «Наряды народов России». Мастера промыслов представили филимоновскую и тульскую игрушку, изделия из керамики, войлока и лозы. Завершился фестиваль концертом «Народы России».

На стенде Национального центра «Россия» прошли кулинарные мастер-классы, акция «Российский флаг» - на улице Металлистов растянули триколор. Бизнес региона организовал «Колесо фортуны» со скидками и ярмарку «Сделано в Тульской области».

Движение Первых провело церемонию вручения паспортов «Мы – граждане России» для отличившихся 14-летних ребят.

На площади Ленина прошел фестиваль «Автострада-2026», где были представлены более 1000 образцов техники, ралли исторических автомобилей на приз Губернатора, детские соревнования на педальных машинах, посвященные 90-летию Госавтоинспекции.

В Центральном парке имени Белоусова работала выставка вооружения спецподразделений.

Во всех муниципалитетах прошло интерактивное мероприятие «Путешествие «12 троп России» с наклейками-фрагментами карты региона. Фестиваль «Россия – семья семей» завершился праздничным концертом и огненным шоу.

Также в День России прошли семейный квиз, торжественные регистрации брака, акции «Окна России», «Равнение на флаг», награждения ветеранов и участников СВО, авто-, мото- и велопробеги, концерты, спортивные мероприятия, квизы и квесты.

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